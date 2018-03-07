"Нефтехимик" и "Трактор" установили рекорд по штрафным минутам в Кубке Гагарина

"Нефтехимик" и "Трактор" в матче 1/4 финала Восточной конференции установили рекорд по штрафным минутам. На данный момент они набрали уже 145 минут штрафа, игра еще продолжается.
Предыдущий рекорд принадлежал "Торпедо" и "Йокериту" - 142 минуты.
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Фуля
Наконец-то в Куриной Хлипленькой Лиге Хоккей начался, а не балет на льду. С нетерпением жду продолжения. Даже смотреть завтра буду, а то лет 5 уже не смотрел наш псевдохоккей.
01:08
adehduard
Мурзила в своём репертуаре. В НХЛ ему основательно дыню сотрясли.
23:23 7 марта
lovergirl
В регулярке почему то нефтехимик одна из самых дисциплинированных команд Назаров похоже бьет их что ли в раздевалке вот они и делали седня че он сказал)))
22:34 7 марта
Самуэльслн
Назар еще раз показал, что лучше него в лиге никто не умеет "ИГРАТЬ ВОТ В ТАКОЙ ХОККЕЙ"....имеет право...по другому мотивировать игроков он попросту не умеет ...но ЭТО не хоккей....
22:11 7 марта
lovergirl
Матч штраф надо Назарову и его исполнителям беспредела а Филатов симулянт надо Нику по настоящему ему в голову
21:58 7 марта
Virus88
Это позор Нефтехимуку! Позор Назарову! Настоящие трусы и слабаки, в игре полный ноль, и всю игру из подтишка били игроков трактора, набрасывались прям на всбрасывании, четко видна была команда вывести из строя челябинских игроков. Куда смотрит руководство КХЛ? В плей офф такой беспредел от недотренера и недокоманды?
21:54 7 марта