"Нефтехимик" и "Трактор" установили рекорд по штрафным минутам в Кубке Гагарина

"Нефтехимик" и "Трактор" в матче 1/4 финала Восточной конференции установили рекорд по штрафным минутам. На данный момент они набрали уже 145 минут штрафа, игра еще продолжается.

Предыдущий рекорд принадлежал "Торпедо" и "Йокериту" - 142 минуты.