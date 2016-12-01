"Нефтехимик" и "Торпедо" забросили 11 шайб без Назарова и Скудры

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Нефтехимик" в овертайме обыграл "Торпедо" со счетом 6:5. Победную шайбу забросил защитник нижнекамцев Кирилл Лямин. Отметим, что встречу из-за дисквалификации пропускали наставники обеих команд Андрей Назаров и Петерис Скудра.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 6:5 ОТ (3:3, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Макмиллан – 10 (бол., Эштон, Жердев), 2:49 – 0:1. Полыгалов – 9 (бол., Макаров, Столяров), 5:09 – 1:1. Эштон – 9 (Лофквист, Грачев), 7:13 – 1:2. Гюнге – 9 (бол., Лямин), 15:34 – 2:2. Норман – 4 (Лофквист, Эштон), 18:04 – 2:3. Секстон – 10 (бол., Лямин, Брюле), 19:30 – 3:3. Макмиллан – 11 (бол., Эштон, Жердев), 30:36 – 3:4. Фролов – 6 (Даугавиньш, Воробьев), 32:36 – 3:5. Миловзоров – 1 (Столяров, Полыгалов), 56:14 – 4:5. Миловзоров – 2, 59:58 – 5:5. Лямин – 2 (Полыгалов), 63:47 – 6:5.

Вратари: Лисутин (Колппанен, 32:36, 58:15 – 59:58) – Проскуряков.

Штраф: 12 – 14.

Броски: 30 (10+6+11+3) – 43 (15+21+5+2).

Судьи: Бондарь, Конц.

1 декабря. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".