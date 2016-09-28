"Нефтехимик" дома победил рижское "Динамо"

"Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил рижское "Динамо" – 3:1. Рижский клуб потерпел третье поражение подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Динамо" (Рига) - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Голы: Щитов - 1 (Гюнге, Дм. Макаров), 3:20 - 1:0. Полыгалов - 4 (Сергеев, Секстон), 9:15 - 2:0. М. Редлихс - 3 (бол., Счастливый, Галвиньш), 26:18 - 2:1. Саллинен - 2 (бол., Секстон, Полыгалов), 29:52 - 3:1.
Вратари: Лисутин - Калныньш (58:30).
Штраф: 16 - 8.
Броски: 25 (9+7+9) - 46 (18+14+14).
Судьи: Букин, Морозов.
28 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".