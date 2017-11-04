"Нефтехимик" добыл волевую победу над "Трактором"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Нефтехимик" на своем льду обыграл "Трактор" со счетом 4:3.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Трактор" (Челябинск) – 4:3 (0:2, 4:1, 0:0)

Голы: Гюнге – 6 (Виделль, Бэйлен), 6:07 – 0:1. Рыбаков – 6 (Кокуев, Вишневский), 8:29 – 0:2. Нестрашил – 5 (бол., Брынцев), 21:14 – 1:2. Галимов – 5 (Сергеев, Секстон), 24:57 – 2:2. Якуценя – 4 (бол., Кольцов, Вишневский), 30:09 – 2:3. Аркалов – 2 (Шарипзянов, Хайруллин), 38:33 – 3:3. Нестрашил – 6 (Волгин), 39:13 – 4:3.

Вратари: Ежов (Макаров, 8:29) – Демченко (Францоуз, 40:00, 59:39).

Штраф: 18 – 16.

Броски: 39 (7+25+7) – 22 (6+7+9).

Судьи: Ансонс, Франо.

4 ноября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".