"Нефтехимик" будет сотрудничать с клубом ВХЛ "Молот-Прикамье"

"Нефтехимик" на своем официальном сайте объявил о заключении договора по сотрудничеству с клубом ВХЛ "Молот-Прикамье". Согласно условиям соглашения нижнекамский клуб сможет отправлять в "Молот" до 10 своих хоккеистов и в случае необходимости в любое время возвращать их обратно.

- У нас прежде был хороший опыт совместной работы с пермским клубом, - сказал директор "Нефтехимика" Раиль Якупов. - Мы признательны руководству "Молота-Прикамье" за то, что приняло наше предложение. Плюс к этому мы знаем тренеров команды Сергея Вострикова и Николая Казакова. По прошлому году могу сказать, что они там из молодых игроков создали боевую команду, постоянно нацеленную на ворота противника. Был даже период, когда "Молот-Прикамье" сделал резкий рывок и 12 туров выступал без поражений. Все это вместе взятое плюс географическое расположение города Перми в конечном итоге предопределило наш выбор.

- Как будут определяться игроки, которые поедут в Пермь выступать в ВХЛ?

- У нас в настоящее время подобрался очень хороший пласт молодых игроков преимущественно 97-го года рождения. Эти ребята в прошлом сезоне не то что, образно говоря, понюхали порох высшей лиги, а они там долгое время играли. Если по спортивному принципу кто-то из них не пробьется в основу "Нефтехимика", то, мы считаем, таким ребятам лучше будет играть в чемпионате ВХЛ, повышать там свое мастерство и быть готовыми в любое время к вызову в "Нефтехимик".