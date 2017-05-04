Нападающий Вацлав Недорост покидает "Слован" и переходит в "Ческе-Будеевице", сообщает официальный сайт клуба. 30 апреля у 35-летнего игрока истек контракт с командой. "Слован" предлагал Недоросту новое соглашение, но хоккеист принял решение перейти в родной клуб, который играет во второй по силе лиге Чехии. Недорост объяснил решение желанием быть ближе к семье и помочь команде пробиться в главную лигу страны.

Однако в его контракте есть пункт, позволяющий хоккеисту поиграть за другой клуб в период с октября по январь. Недорост набрал 13 (8+5) очков за "Слован" в 36 матчах сезона-2016/2017. В КХЛ он также играл за "Донбасс", "Лев" (Попрад) и "Кузню", в общей сложности проведя 311 матчей при 156 (82+74) набранных баллах.