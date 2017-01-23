Неделю звезд хоккея в Уфе посетили 30 тысяч зрителей

Около 30 тысяч зрителей посетили неделю звезд хоккея, проходившую с 15 по 22 января в Уфе, сообщает ТАСС. Программа включала в себя Кубок вызова МХЛ, матч звезд Женской хоккейной лиги, мастер-шоу КХЛ и Матч звезд лиги, который выиграл дивизион Чернышева.

- Неделя звезд хоккея в Уфе превзошла все ожидания по уровню организации и зрительскому интересу. Совместно с руководством города и региона мы сделали все для того, чтобы десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей по-новому ощутили вкус большого хоккея, - сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.