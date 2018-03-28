Неделю звезд хоккея-2019 примут Казань и Нижнекамск

В 2019 году КХЛ проведет Неделю звезд хоккея в Казани и Нижнекамске. Пройдет она с 12 по 20 января.

12 января в Нижнекамске состоится Матч звезд Женской хоккейной лиги, на следующий день - Кубок вызова МХЛ.

19 января в Казани пройдет мастер-шоу КХЛ, а 20 января - Матч звезд лиги.

Матч звезд КХЛ-2018 состоялся в Астане 14 января. В турнире приняли участие сборные четырех дивизионов, победу одержал дивизион Тарасова, победивший в финале дивизион Чернышева 5:4.

"Ладу" и "Югру" исключают из КХЛ. Live!