Неделя звезд КХЛ пройдет с 10 по 14 января

Как и сообщал "СЭ", неделя звезд КХЛ в 2018 году состоится в Астане, информирует официальный сайт лиги. Она пройдет с 10 по 14 января и будет включать в себя Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ.

Отмечается, что решение о предоставлении Астане права проведения недели звезд было принято после изучения поступивших в Лигу заявок от четырех городов-кандидатов, в число которых также вошли Владивосток, Казань и Хельсинки. По итогам работы специальной комиссии КХЛ, которая провела оценку каждой заявки на предмет соответствия всем критериям, руководство лиги сделало выбор в пользу Астаны.

Таким образом, столица Казахстана стала девятым в истории и третьим от конференции "Восток" (после Челябинска-2013 и Уфы-2017) городом, который удостоился права проведения главного шоу хоккейного сезона.