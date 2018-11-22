"Не завелось". "Автомобилист" и "Нефтехимик" посочувствовали друг другу после поражений

"Автомобилист" и "Нефтехимик" посочувствовали друг другу после поражений в рамках регулярного чемпионата КХЛ в Твиттере. Екатеринбургский клуб уступил "Торпедо" (1:3), а нижнекамская команда проиграла "Трактору" (2:3).

"Автомобилист" подытожил после проигранной встречи "Торпедо":

– Матч завершен, победа за гостями, увы, – написал нижнекамский клуб в Твиттере.

Матч завершён!

Победа за гостями. Увы. – ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) 22 ноября 2018 г.

"Нефтехимик" решил подколоть команду за четвертый проигрыш в пяти последних играх:

Не завелось? – ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 22 ноября 2018 г.

Команда из Екатеринбурга ответила:

"Нефтехимик" признался, что у них тоже не получилось выиграть:

Морозно на Урале. Мы вот тоже... – ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 22 ноября 2018 г.

"Автомобилист" занимает первое место в Восточной конференции с 53 очками. "Нефтехимик" с 28 баллами располагается на девятой строчке.