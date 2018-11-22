19:47 | Хоккей — КХЛ

"Не завелось". "Автомобилист" и "Нефтехимик" посочувствовали друг другу после поражений

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"Автомобилист" и "Нефтехимик" посочувствовали друг другу после поражений в рамках регулярного чемпионата КХЛ в Твиттере. Екатеринбургский клуб уступил "Торпедо" (1:3), а нижнекамская команда проиграла "Трактору" (2:3).

"Автомобилист" подытожил после проигранной встречи "Торпедо":

– Матч завершен, победа за гостями, увы, – написал нижнекамский клуб в Твиттере.

 

"Нефтехимик" решил подколоть команду за четвертый проигрыш в пяти последних играх:

 

Команда из Екатеринбурга ответила:

 

"Нефтехимик" признался, что у них тоже не получилось выиграть:

 

 

"Автомобилист" занимает первое место в Восточной конференции с 53 очками. "Нефтехимик" с 28 баллами располагается на девятой строчке.

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