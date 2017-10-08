Назир Гичибеков: "Нельзя с такой командой, как "Магнитка", удаляться"

Нападающий "Адмирала" Назир Гичибеков после матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (1:3) отметил, что у его команды проблема с реализацией голевых моментов. Форвард также добавил, что причиной поражения стали частые удаления "моряков".

– Игра, в принципе, получилась отличной, – цитирует клубная пресс-служба Гичибекова. – Нельзя с такой командой, как "Магнитка", удаляться. Сами знаете, как они реализуют лишнего. Тем не менее, бились сегодня до конца, отдали все силы, показали характер, но не реализовали свои моменты. Еще раз повторюсь – играли хорошо, но удаляться было нельзя.

Во втором периоде должны были забивать минимум четыре, но перекладина, штанга, вратарь выручал соперника. Что делать? Работать дальше. Драка с Пивцакиным? Он жестко против меня сыграл за воротами. Я ответил, предложил подраться, он не отказался, ну и понеслась. Это хоккей.