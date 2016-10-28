Назаров заменит Соловьева на посту главного тренера "Нефтехимика"?

Бывший главный тренер "Барыса" Андрей Назаров может возглавить "Нефтехимик", утверждает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сегодня тренерский штаб во главе с Николаем Соловьевым подал в отставку, которая была принята руководством нижнекамского клуба. Предполагается, что назначение Назарова состоится в субботу, 29 октября.

Директор "Нефтехимика" Владимир Кузнецов не подтвердил информацию о назначении 42-летнего специалсита.

- Официально подтвердить назначение Назарова я не могу, - сказал Кузнецов. - Окончательно определимся с кандидатурой главного тренера завтра утром.