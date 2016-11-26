Назаров оскорбил судью и был удален до конца матча против "Сибири"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров в первом периоде гостевой встречи регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" был удален до конца матча.
Наставник оскорбил главного судью Николая Акузовского, используя ненормативную лексику, после драки Никиты Квартальнова с форвардом хозяев Евгением Артюхиным при счете 1:0 в пользу новосибирской команды. После удаления недовольный решениями арбитров специалист демонстративно похлопал рефери и показал поднятый вверх большой палец.
Отметим, что подопечные Назарова смогли сравнять счет после того, как тренер покинул скамейку.
alur66
Вот по этому эпизоду полностью с НАЗАРОВЫМ согласен. АРТЮХИН влез в драку третьим-а штраф одинаковый для обоих. Но в этом сезоне судьи в КХЛ вообще оборзели-судят предвзято и нагло-и все в пользу избранных. Видна работа господина АНИСИМОВА-клоуна и весельчака.
15:58
Монте-Кристо (Мститель) .
Назаров все правильно свистуну сказал.
15:07
А380726
Когда уже эту неадекватную борзоту дисквалифицируют пожизненно? Или хотя бы на годик засадят за хулиганство?
14:49