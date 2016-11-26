Назаров оскорбил судью и был удален до конца матча против "Сибири"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров в первом периоде гостевой встречи регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" был удален до конца матча.

Наставник оскорбил главного судью Николая Акузовского, используя ненормативную лексику, после драки Никиты Квартальнова с форвардом хозяев Евгением Артюхиным при счете 1:0 в пользу новосибирской команды. После удаления недовольный решениями арбитров специалист демонстративно похлопал рефери и показал поднятый вверх большой палец.

Отметим, что подопечные Назарова смогли сравнять счет после того, как тренер покинул скамейку.