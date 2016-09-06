14:58 | ХОККЕЙ — КХЛ

Назаров не подавал заявления об отставке с поста тренера сборной Казахстана

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Россиянин Андрей Назаров не подавал заявления об отставке с поста главного тренера сборной Казахстана. Об этом сообщил пресс-атташе Федерации хоккея Казахстана. Ранее тренерский штаб "Барыса" во главе с 42-летним Назаровым был отправлен в отставку за неудовлетворительные спортивные результаты. После этого появилась информация, что Назаров также покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Напомним, команда не вышла в финальный турнир Олимпиады 2018 года.

- Решение об отставке Назарова может быть принято только по итогам заседания исполкома федерации. Пока он не собирался. Официального заявления об отставке от Назарова в федерацию не поступало, - цитирует ТАСС пресс-атташе.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3597975

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