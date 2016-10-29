Назаров начал в "Нефтехимике" с победы над "Югрой"

"Нефтехимик" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ одолел "Югру" – 2:1. Решающую шайбу менее чем за минуту до финальной серены забросил Сергей Коньков. Отметим, что эта встреча стала первой для нового главного тренера хозяев Андрея Назарова.

Его команда прервала серию из четырех поражений подряд. "Югра" проиграла в шестой раз кряду и опустилась на 13-е место в таблице Восточной конференции. Клуб из Нижнекамска поднялся на 11-ю строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лапенков - 6 (Горбунов, Медведев), 2:52 - 0:1. Секстон - 6 (бол., Гюнге, Брюле), 14:34 - 1:1. Коньков - 3 (Лямин, Дм. Макаров), 59:19 - 2:1.

Вратари: Лисутин - Шарыченков (59:28 - 59:43).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 27 (11+11+5) - 39 (11+14+14).

Судьи: Гусев, Овчинников.

29 октября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".