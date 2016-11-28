Назаров дисквалифицирован на три матча и оштрафован

СДК КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" – "Нефтехимик" (2:6), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера "Нефтехимика" Андрея Назарова наказание по Правилу 551 б (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) "Правил игры в хоккей сезона-2016/2017" – Дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) – и согласно п.2.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

Специалист пропустит домашние матчи со "Спартаком" (29 ноября), "Торпедо" (1 декабря) и "Сочи" (3 декабря).