Найджел Доус: "Я не хочу работать с действующим руководством "Барыса"

Капитан "Барыса" Найджел Доус рассказал о конфликте с руководством астанинского клуба. По словам казахстанца канадского происхождения, обстановка в клубе была напряженной весь регулярный сезон-2017/18.

– Мне предложили контракт, – приводит sport.kz слова Доуса. – Но на ту же сумму, что и три года назад. Тогда я был счастлив его подписать, это было прекрасное предложение. Но сейчас, после девальвации тенге, сумма трудового соглашения на 45 процентов меньше того, что было в 2015-м. И это после сезона, в котором я забросил 34 шайбы... Мы не стали даже это обсуждать.

И дело не только справедливом контракте. Я не хочу работать с действующим руководством "Барыса". С самого начала сезона мы – игроки, тренеры и менеджмент, – не были единой командой. Казалось, будто мы боремся со своим же руководством, – вместо того, чтобы противостоять другим командам. Не понимаю, почему исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев говорит, что я – "некомандный" игрок. Я бы очень хотел узнать веские причины для таких заявлений, – почему он так считает.

Что касается президента клуба, то откуда он знает, что делает "плохой" капитан. Что конкретно плохого я сделал в роли капитана? Пусть они скажут мне это в глаза при личной встрече. Почему не критиковали в команде, в сезоне, не говорили никогда такого? Если ко мне есть претензии, почему они ждали окончания сезона прежде чем их озвучить? От этих людей лично я подобного не слышал, а лишь увидел комментарии в прессе.