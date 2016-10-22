Найджел Доус: "Я бы не забросил ни одну из 150 шайб без помощи партнеров"

Форвард "Барыса" Найджел Доус, ставший лучшим снайпером-легионером в истории КХЛ, поблагодарил партнеров за то, что ему удалось забросить 150 шайб. Также он отметил, что привык к частой смене тренеров. Хоккеист с 2011 года выступает за казахстанскую команду.

– Знаете, у меня в жизни много людей, которые заслуживают этого: родители, моя жена, друзья, - приводит пресс-служба КХЛ слова Доуса. - Но я бы не забросил ни одну из этих 150 шайб без помощи партнеров по команде. Мне очень повезло играть с Брэндоном и Дастином на протяжении практически всех сезонов, которые я здесь провёл.

– В последних сезонах у "Барыса" часто меняется тренерский штаб, но это никак не отражается на вашей игре. Ваша связка с Брэндоном Боченски по-прежнему одна из самых результативных в КХЛ. В чем секрет?

– Ха, так если я расскажу наш секрет, соперники узнают, будут использовать против нас, ну уж нет! Да, к сожалению, практически в каждом сезоне, пока я здесь играю, меняются тренеры, поэтому мы привыкли к этому. Мы должны просто делать свое дело, оставаться профессионалами и выполнять то, что требует от нас новый наставник.