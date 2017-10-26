Найджел Доус: "Третий подряд овертайм для "Барыса"? 60 минут нам недостаточно"

Нападающий "Барыса" Найджел Доус после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (3:2 ОТ) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что его команда одержала победу благодаря великолепной игре вратаря Сергея Кудрявцева. Отметим, что форвард в этой встрече оформил дубль.

– Найджел, третий подряд овертайм для команды. Главный тренер охарактеризовал каждую игру – настоящим сражением.

– Да, похоже, что 60 минут нам недостаточно. Мы так любим хоккей, что хотим продолжать играть еще немного (улыбается). Это был хороший матч для нас. К сожалению, мы пропустили поздний гол, получился не тот результат, на который мы рассчитывали. Но нам удалось добиться победы в экстра-время.

– Вратарь Сергей Кудрявцев отразил 47 бросков по своим воротам. Как вам его вклад?

– Он сыграл действительно классно. Если бы Сергей не играл так, как играл сегодня, у нас не было бы шансов победить. Он отразил очень много бросков, держал нас в игре и дал шанс побороться за очки. Он – причина, по которой мы выиграли матч.

– Первая шайба для молодого Лихотникова. Похоже, что он сам не ожидал такой красоты.

– Это был отличный щелчок. И очень важный, который помог нам вернуться в игру и получить заряд уверенности. Мы рады, что Артем открыл счет своим голам и надеемся, что он продолжит в том же духе.

– Очередное достижение для вас – 350 очков в КХЛ. Ты покоряешь вершину за вершиной.

– Если ты играешь достаточно долго, то тебе будут покоряться такие отметки. Я давно в этой Лиге, сыграл много матчей, но главное – не вершины, а то, что я приношу пользу команде. Мы рады очередной победе, у нас сложное положение, большая плотность в таблице нашей Конфереции, каждое очко на счету. Хорошо, что удалось взять экстра-балл в овертайме, но мы надеемся, что в следующем матче сумеем взять победу в основное время.