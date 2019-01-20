Найджел Доус: "Третье место все же лучше, чем последнее"

Нападающий "Автомобилиста" и дивизиона Харламова Найджел Доус отметил высокий уровень организации Матча звезд КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Дивизион Харламова занял третье место в Матче звезд КХЛ. В игре за третье место команда обыграла дивизион Тарасова в серии буллитов. Победный бросок реализовал Данис Зарипов.

– Третье место все же лучше, чем последнее. Великолепное событие, столько смеха и шуток. Помню, когда приезжал на первый Матч Звезд, очень нервничал, в прошлом году в Астане был особенный момент – выступал перед своими болельщиками. Моему сыну три года, он был на скамейке, надеюсь, что он запомнит эти выходные. Замечательно, что удалось провести время с семьей. Лига проделала отличную работу, – приводит слова Доуса официальный сайт КХЛ.

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