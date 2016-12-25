Найджел Доус: "Рекорд по хет-трикам? Зато у Мозякина больше шайб в сезоне"

Нападающий "Барыса" Найджел Доус после матча против магнитогорского "Металлурга" (5:3) отметил, что на старте матча его команде повезло. В этой игре казахстанец сделал хет-трик, который стал для него восьмым в КХЛ. По этому показателю он обогнал форварда "Магнитки" Сергея Мозякина.



— Найджел, поздравляем с победой и рекордом КХЛ по количеству хет-триков!

— Да? Я даже не знал, если честно, сколько у меня хет-триков, - приводит sports.kz слова Доуса.



— Больше, чем у Мозякина.

— Зато у него больше голов в сезоне (смеется). Еще надо оформить парочку, чтобы его догнать.



— Хороший матч, наверное, более ответственный в роли капитана?

— Не думаю, что это сильно сказалось. Только на один матч я вышел капитаном. Хорошо стартовали в отличие от прошлой игры, когда мы только вернулись из долгой поездки. Хотели забить как можно раньше, удалось это сделать в первой же смене. И дальше игра складывалась так, как надо.



— Ощущалось отсутствие Брэндона, особенно в вашем звене?

— Да, но Пушкарев отлично играл, особенно в конце матча – заблокировал два опасных броска подряд. Такая самоотверженность необходима, если мы хотим выигрывать матчи и выходить в плей-офф. Большая и важная победа для всей команды.



— Четыре шайбы подряд в ворота лидера конференции, это удача или правильный настрой?

— Хороший старт, также пара удачных отскоков на клюшку, мы хотели продолжать игру в том же духе. Но несколько удалений подряд помешали во втором периоде. Позволили сопернику вернуться в игру, чего старались избежать. Такое случается, когда приходится обороняться, но нельзя жаловаться – отраженные броски в третьем периоде, Пулен очень нам помог – совершил невероятные сейвы. Мы должны быть более чем довольны таким исходом игры.