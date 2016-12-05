Найджел Доус: "Предложения из НХЛ постоянно появляются, но "Барыс" – приоритетный вариант"

Один из лучших снайперов КХЛ за восемь с лишним сезонов, нападающий "Барыса" Найджел Доус, выступавший за молодежную сборную Канады, а ныне – за Казахстан, подчеркнул, что изначально планировал провести в Астане год. Хоккеист отметил: предложения из НХЛ поступают постоянно.

– Если бы во время драфта НХЛ вам сказали, что проведете шесть сезонов в Астане, что бы вы ответили?

– Я бы ответил: “Что вы курили?” (Смеется). Трудно было представить себе такое. Да и, когда я только приехал, – не знал, чего ожидать. Собственно, в мыслях было провести здесь максимум год. Но я отыграл этот год, мне понравилось, остался на второй, сейчас уже шестой идет, и я, честно говоря, уже даже особо не представляю, куда бы хотел податься. Да и не хочу. Поскольку в “Барысе” все прекрасно и с точки зрения организации, и болельщики отличные, и вообще все здорово. И с каждым годом я чувствую себя здесь все более комфортно.

– Но вы ведь наверняка привлекаете интерес клубов НХЛ, будучи одним из лучших снайперов и бомбардиров КХЛ.

– Предложения постоянно появляются, но “Барыс” все же остается приоритетным вариантом. Я понимаю, что уже немолод. В душе молодой, но мне уже за тридцать, мне хочется быть там, где мне комфортно, и мне нравится КХЛ. Ну и хочется все-таки помочь команде, в которой я как дома, которая многое для меня сделала, выиграть трофей. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Доуса – скоро в "СЭ"