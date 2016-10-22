Найджел Доус: "Надеюсь поиграть так долго, сколько позволят силы"

Форвард "Барыса" Найджел Доус, ставший лучшим снайпером-легионером в истории КХЛ, отметил, что рождение сына не изменило его. Также 31-летний хоккеист признался, что пока не думал о завершении карьеры.

– Не думаю, что рождение ребенка как-то меняет тебя самого, - цитирует пресс-служба КХЛ Доуса. - Для нас с супругой это новый опыт, все интересно, познавательно. Чему-то мы учимся, делаем ошибки, как я уже сказал, сейчас босс в семье - наш сын, как ему угодно, так мы себя и ведем. Неважно, пришел я с тренировки или после игры, всегда стараюсь проводить с ним время и получаю от этого огромное удовольствие.

– А после завершения карьеры где видите себя?

– Сложно сказать. Я надеюсь поиграть так долго, сколько позволят силы играть на высоком уровне. Пока даже не задумывался о том, что будет после хоккея. Сегодня у меня в планах играть за "Барыс", за Астану, чтобы вместе с командой у нас получилось, наконец, выиграть чемпионат. Мне, правда, сложно вот так вот что-то ответить на этот вопрос. Вся моя жизнь была связана с хоккеем с самых ранних лет.