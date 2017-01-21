Найджел Доус: "На Матче звезд хочу сыграть в звене с кем-нибудь из "Салавата Юлаева"

Нападающий "Барыса" Найджел Доус в преддверии Матча звезд КХЛ-2017 заявил, что с нетерпением ждет предстоящего шоу. Он добавил, что игра станет хорошим опытом для молодых хоккеистов, ставших лучшими в Кубке вызова.

– Понятия не имею, что будет на Матче звезд КХЛ, но уверен, что мы устроим шоу и болельщикам понравится, – приводит "БИЗНЕС Online" слова Доуса. – Как спортсмену мне хочется соревноваться, показать максимум. Но мы понимаем, что болельщикам хочется видеть и шоу, поэтому постараемся совместить и то и другое.

Ни с кем из молодых игроков, которые стали лучшими в Кубке вызова, я не знаком. Но уверен, что они сделают всё, чтобы показать себя с лучшей стороны. Это огромный опыт для ребят.

С кем хотел бы сыграть в тройке? Это вопрос к тренеру. Мне будет интересно с любым, но было бы хорошо сыграть с кем-то из игроков "Салавата Юлаева". Их ведь будут особенно поддерживать трибуны.