10:47 | ХОККЕЙ — КХЛ

Найджел Доус: "На Матче звезд хочу сыграть в звене с кем-нибудь из "Салавата Юлаева"

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Нападающий "Барыса" Найджел Доус в преддверии Матча звезд КХЛ-2017 заявил, что с нетерпением ждет предстоящего шоу. Он добавил, что игра станет хорошим опытом для молодых хоккеистов, ставших лучшими в Кубке вызова.

– Понятия не имею, что будет на Матче звезд КХЛ, но уверен, что мы устроим шоу и болельщикам понравится, – приводит "БИЗНЕС Online" слова Доуса. – Как спортсмену мне хочется соревноваться, показать максимум. Но мы понимаем, что болельщикам хочется видеть и шоу, поэтому постараемся совместить и то и другое.

Ни с кем из молодых игроков, которые стали лучшими в Кубке вызова, я не знаком. Но уверен, что они сделают всё, чтобы показать себя с лучшей стороны. Это огромный опыт для ребят.

С кем хотел бы сыграть в тройке? Это вопрос к тренеру. Мне будет интересно с любым, но было бы хорошо сыграть с кем-то из игроков "Салавата Юлаева". Их ведь будут особенно поддерживать трибуны.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/news/182202/

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