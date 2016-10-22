Найджел Доус: "Можем повздорить с Боченски, но это идет на пользу команде"

Нападающий "Барыса" Найджел Доус отметил, что у него прекрасные отношения с партнером по команде Брэнндоном Боченски, с которым он давно играет в связке. Доус смог забросить 150-ю шайбу в КХЛ, став самым результативным легионером в истории лиги, а опередил он как раз Боченски.

– Ну, когда ты ежедневно видишь кого-то, проводишь с этими людьми очень много времени, иногда устаешь, - цитирует официальный сайт КХЛ Доуса. - У нас может случаться все, мы можем повздорить, не сойтись во мнениях по каким-то игровым моментам, можем спорить, но все это только помогает нам, идет на пользу и позволяет играть дальше на хорошем уровне, добиваться успехов вместе. Естественно, мы встречаемся и вне льда, давно знаем друг друга, играем в одной команде, дружим семьями, наши жены, а теперь уже и дети дружат. Иногда выбираемся в рестораны, или собираемся у кого-нибудь дома.

– Заключаете ли пари между собой перед началом сезона – кто и сколько наберет очков?

– Нет, такого у нас не было, можем поспорить на что-нибудь ради шутки, кто и сколько забьет на тренировке, но что касается игр, это святое. Самое важное – это одержать как можно больше побед, выйти в плей-офф и пройти как можно дальше, тут уже не важно кто сколько забьет или отдаст.

– Боченски был самым результативным легионером в истории КХЛ, на его счету было 149 шайб. Совсем недавно вы догнали и перегнали его, и на это вам потребовалось на сезон меньше. У вас есть какое-то соперничество с Боченски?

– Мы ведь в одной команде, в одном звене, какое тут может быть соперничество? Мне очень повезло играть с таким партнером, как Брэндон столько сезонов подряд. Он – классный хоккеист, который забросил много шайб и сделал массу результативных передач. Мы работаем друг на друга в игре, действуем по ситуации, здесь нет никакой конкуренции, никогда не ставил себе целью догнать и перегнать его специально. Несмотря на то, сколько он еще наберет очков, он уже один из самых ярких игроков в истории КХЛ.