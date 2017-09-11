Найджел Доус: "Хотелось бы остаться в "Барысе"

Нападающий "Барыса" Найджел Доус надеется продлить контракт с клубом. Напомним, что 32-летний хоккеист играет за казахстанскую команду с 2011 года. На данный момент Доус – лучший бомбардир сезон в чемпионате.

– Мне нравится в "Барысе" и хотелось бы остаться в этой команде, – цитирует ТАСС Доуса. – Но сейчас я сфокусирован на нынешнем сезоне и пытаюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде выйти в плей-офф и успешно там выступить.

В чем секрет моего успеха? Я просто использую свои шансы. У меня неплохо получается выбирать позицию, стараюсь действовать быстро и искать свободное пространство на площадке. Также у нас отличное взаимопонимание с партнерами.