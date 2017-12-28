Найджел Доус: "Это лучший сезон в моей карьере в КХЛ"

Форвард "Барыса" Найджел Доус считает, что проводит лучший сезон в КХЛ. На счету 32-летнего игрока 45 (31+14) очков в 37 матчах регулярного чемпионата.

- Наверное, это лучший сезон в моей карьере в КХЛ, - цитируют "Известия" Доуса. - Но нужно понимать, что в течение сезона у всех бывают подъемы и спады. Сейчас важно сконцентрироваться, отдать все силы в оставшихся матчах и добиться максимально положительного результата для команды. Личная статистика не стоит на первом месте. Для меня прежде всего важны результаты клуба. Что касается Линдена – любопытно, что раньше мы никогда не играли вместе и вообще не знали друг друга. Хорошо, что нам удалось так быстро сыграться.