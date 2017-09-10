Найджел Доус: "Барыс" может сохранить лидерство на Востоке"

Форвард "Барыса" Найджел Доус после победы над "Витязем" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ признал, что его команда плохо провела первый период встречи против подмосковной команды. По мнению форварда, в восьми играх сезона набравшего 16 (12+4) очков, астанинцы двигаются в правильном направлении.

- В первом периоде мы смотрелись хуже соперника. Нам было тяжело физически, все-таки это последний матч нашей выездной серии, - цитирует ТАСС Доуса. - Но мы сумели найти в себе силы переломить игру и добиться победы. Очень этому рад.

Сейчас начало сезона, но мы движемся в правильном направлении. У нас молодая команда, и мы стараемся прибавлять в каждой игре. Если мы также будем использовать свои шансы, а голкипер будет нас выручать, то мы сможем сохранить лидирующую позицию на Востоке в будущем.

После восьми матчей регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков. У занимающего вторую строчку "Автомобилиста" 15 очков в семи играх.