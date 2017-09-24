Найджел Доус: "Барыс" имеет все шансы победить СКА. Почему нет?"

Нападающий "Барыса" Найджел Доус отметил, что команда в предстоящем матче со СКА должна следовать плану. По его словам, в таком случае у казахстанцев будет шанс на победу над соперником, который в этом сезоне выиграл все матчи.

- Это будет хорошей проверкой для нас, - приводит Sports.kz слова Доуса. - Мы должны думать о своей игре, соперник очень сильный, лидер, чемпионы заслуженно. Будет непросто, но если мы будем следовать плану на игру, минимизируем их шансы, не будем удаляться, успешно проведем большинство, то есть все шансы победить. Почему нет?