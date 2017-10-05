Найджел Доус: "200 шайб в КХЛ - заслуга моих партнеров"

Капитан "Барыса" Найджел Доус после поражения от минского "Динамо" (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команду немного подвели удаления. Он также добавил, что забросил 200 шайб в лиге благодаря своим партнерам.

В сезоне-2017/18 форвард возглавляет список лучших снайперов регулярного чемпионата КХЛ. На его счету 18 шайб, у занимающего второе место Ильи Ковальчука - 16.

– По итогам встречи команда может быть рада одному баллу?

– Сложно сказать. Это была очень тяжелая встреча, которую могла выиграть любая команда, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Доуса. – Нас немного подвели удаления, одно из которых "Динамо" сумело реализовать. Но мы проявили характер, сравняв счет на последней минуте.

– Вы достигли отметки 200 голов в КХЛ. Поздравляем!

– Я играл и играю с отличными партнерами, которые любят отдавать передачи. Думаю, мне повезло выступать много лет в одном сочетании с такими партнерами, как Дастин и Брэндон (Бойд и Боченски – Прим. "СЭ"). В этом сезоне мне серьезно помогают Линден и Мэтт (Вей и Фраттин – Прим. "СЭ"). Также последние годы я нередко играл с Сен-Пьером, который является отличным распасовщиком. Двести голов – это их заслуга.