Наумову после матча с "Авангардом" предстоит операция, восстановление займет до трех недель

Защитник "Сибири" Владислав Наумов получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (4:2), сообщает пресс-служба новосибирской команды. 21-летнему игроку предстоит перенести операцию. Отмечается, что восстановление займет до трех недель.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, у защитника сломана челюсть после попадания шайбы в лицо.

В текущем сезоне Наумов провел 43 матча и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности "+3".