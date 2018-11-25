12:19 | Хоккей — КХЛ

Наталия Орейро сняла клип в Балашихе. "Авангард" пригласил певицу на новогодний корпоратив

Наталия Орейро. Фото AFP
Наталия Орейро. Фото AFP
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"Авангард" в своем Твиттере предложил выступить на своем новогоднем корпоративе уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро.

 

"Наталия Орейро, может быть, вы согласитесь выступить у нас на новогоднем корпоративе? Это весело", - говорится в сообщении.

 

Ранее артистка представила клип To Russia with Love, который был снят в подмосковсной Балашихе. По сюжету она приезжает в город Орейрово, где встречается со своими поклонницами. Часть песни певица исполнила на русском языке.

 

41-летняя певица была послом чемпионата мира по футболу-2018 в России.

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