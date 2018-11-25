Наталия Орейро сняла клип в Балашихе. "Авангард" пригласил певицу на новогодний корпоратив

"Авангард" в своем Твиттере предложил выступить на своем новогоднем корпоративе уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро.

Узнали интересную новость! И, пользуясь случаем: #NataliaOreiro, может быть, вы согласитесь выступить у нас на новогоднем корпоративе? Это весело! pic.twitter.com/vXQQCK7QRi – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 25 ноября 2018 г.

"Наталия Орейро, может быть, вы согласитесь выступить у нас на новогоднем корпоративе? Это весело", - говорится в сообщении.

Ранее артистка представила клип To Russia with Love, который был снят в подмосковсной Балашихе. По сюжету она приезжает в город Орейрово, где встречается со своими поклонницами. Часть песни певица исполнила на русском языке.

Natalia, will you be available to perform for our corporate New Year party? It’s a lot of fun!@LaOreiro @OreiroSiempre @claudinaprensa – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 25 ноября 2018 г.

41-летняя певица была послом чемпионата мира по футболу-2018 в России.

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