"Насколько надо быть тупым". В Инстаграме проклинают канадца, оскорбившего Россию

Экс-форвард "Авангарда" Тедди Перселл получил несколько резко негативных комментариев к последнему посту в своем Инстаграме от русскоязычных пользователей.

Канадец в подкасте бывшего хоккеиста НХЛ Пола Биссоннетта критически высказался о периоде жизни в России, в частности, сравнив пребывание в нашей стране с тюрьмой.

Вот некоторые, наиболее цензурные комментарии в Инстаграме Перселла.

zapros: Лжец, лжец!

dm_vf: Никогда больше не приезжай в Россию

skrtel4eg: Надеюсь, русские парни побьют тебя

kooperativ_ozero: Я прямо таки уже жду лавину д**ма в комментариях

vsegda_ryadom: Насколько нужно быть тупым, чтобы удивляться, что в России говорят на русском, а не английском!

"Когда вернулся из России, праздновал, будто меня выпустили из тюрьмы". Безумные истории канадца из "Авангарда" //

"Жизнь в России это ад! Но мне понравилось". Иностранные хоккеисты о нашей стране //

"Трехглазое чудовище после Чернобыля". Американский хоккеист оскорбил русских женщин