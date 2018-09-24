"Нашла маленькую складочку". Ведущая "Спартака" выложила супероткровенное фото

Судьба испытывает ведущую "Спартака" Юлию Ушакову. Сегодня, 24 сентября, девушка вывихнула голеностоп, нашла маленькую складочку и сломала два ногтя.

Ушакова является ведущей на домашних матчах красно-белых. Также у нее есть собственная программа "Силовой прием с Юлией Ушаковой", которая выходит на официальном YouTube-канале "Спартака".

Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. #Спартак поместил нападающую в список травмированных.

Подробности по ссылке: https://t.co/ZEClh44LwQ pic.twitter.com/AMTw7ZhDm4 – Спартак Москва (@spartak_hc) 24 сентября 2018 г.

- Голеностоп вывихнула. Нашла маленькую складочку под попой, - написала Ушакова. - Сломала два ногтя. И все в один день. Ндаа, понедельник- он такой. Буду решать девичьи "проблемы" по степени значимости - сначала складочку уберу, потом на маникюр. А голеностоп сам пройдет.