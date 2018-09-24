17:34 | Хоккей — КХЛ

"Нашла маленькую складочку". Ведущая "Спартака" выложила супероткровенное фото

Юлия Ушакова. Фото instagram.com/
Юлия Ушакова. Фото instagram.com/
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Судьба испытывает ведущую "Спартака" Юлию Ушакову. Сегодня, 24 сентября, девушка вывихнула голеностоп, нашла маленькую складочку и сломала два ногтя.  

Ушакова является ведущей на домашних матчах красно-белых. Также у нее есть собственная программа "Силовой прием с Юлией Ушаковой", которая выходит на официальном YouTube-канале "Спартака".

 

 

- Голеностоп вывихнула. Нашла маленькую складочку под попой, - написала Ушакова. - Сломала два ногтя. И все в один день. Ндаа, понедельник- он такой. Буду решать девичьи "проблемы" по степени значимости - сначала складочку уберу, потом на маникюр. А голеностоп сам пройдет.

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