Напавший на судью Абросимов дисквалифицирован на 6 игр КХЛ

Защитник "Ак Барса" Роман Абросимов решением спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ дисквалифицирован на шесть матчей, информирует пресс-служба лиги. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что в игре регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (2:6) Абросимов после грубого силового приема против Рушана Рафикова ударил судью рукой.

В моменте с нарушением ​Рафиков спокойно ехал к шайбе, но затем получил удар в колено от Абросимова. Последний был недоволен решением арбитра и в пылу эмоций захотел разобраться еще и с нападающим "Локомотива" Даниилом Апальковым​. Встав на пути хоккеиста, судья получил удар от Абросимова.

Отмечается, что за атаку на Рафикова Абросимов был дисквалифицирован на один матч, а за оскорбление судей и неспортивное поведение он получил пять игр дисквалификации. Кроме того, за оба эпизода игрок выплатит денежный штраф.