Нападающий "Трактора" Гюнге выбыл до конца октября

Нападающий "Трактора" Рихард Гюнге получил травму в субботнем матче регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" (2:1). 31-летний швед не выйдет на лед до конца октября.

- В матче с "Северсталью" был травмирован Рихард Гюнге. Надеемся теперь увидеть его к концу октября, - приводит официальный сайт челябинского клуба слова генерального менеджера Евгения Губарева.

В 11 матчах текущего сезона Гюнге набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности "-5". "Трактор" после 11 встреч имеет в своем активе 9 очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В понедельник челябинцы на своем льду сыграют с московским "Динамо".