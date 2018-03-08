Нападающий "Спартака": "Сорокин творил невероятные вещи"

Форвард "Спартака" Артем Воронин после четвертого матча четвертьфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина с ЦСКА (0:1) отметил игру вратаря армейцев. По словам нападающего, шансы у красно-белых были. Напомним, ЦСКА победил в серии со счетом 4-0.

– На этот раз серьезно продлили сезон, – заявил Воронин. – Раньше было ясно, что мы не попадаем в плей-офф уже в декабре. Сейчас мы бились до последнего дня чемпионата и добыли путевку в плей-офф. Старались дать бой. С каждым матчем все было легче и легче. В регулярке мы вообще не понимали, как играть с ЦСКА, потом мы уже понимали, как создавать опасные моменты и угрозу воротам, но там была стена.

– Был шанс зацепиться?

– В плане игроков был, но голкипер ЦСКА Сорокин творил невероятные вещи в серии. Момент Стоа в первом периоде. Забей мы первыми, все сложилось бы иначе. Шансы зацепиться были, хоть мы и сильно уступали ЦСКА.

– Одна заброшенная шайба – заслуга Сорокина?

– Конечно. Даже когда проиграли 0:6, шансы были, а пропускали из-за своих ошибок. Было достаточно большинства. Если бы Сорокин продолжал бы действовать также, у нас не было бы шансов, сколько бы серия не длилась.

– Какую оценку поставите за сезон?

– После предыдущих – крепкую четверку. Команда строилась с нуля. Пришел новый тренерский штаб, много новых игроков. Начали неважно, но потом притерлись и поняли, что все вместе, поэтому выполнили задачу минимум.

– Хотите, чтобы Епанчинцев остался в команде?

– Я пережил много отставок. Всегда за то, чтобы тренер оставался на своем месте независимо от результата в чемпионате. Ты знаешь его правила, а за лето переосмысливаешь свою игру, где стать сильнее. (Евгений БЕЛОУСОВ)