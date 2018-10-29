Нападающий "Сибири" Михайлов – лучший новичок недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ на основании анализа статистических данных выступлений игроков признала нападающего "Сибири" Никиту Михайлова лучшим новичком недели, сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов ("Сибирь"), в двух матчах недели отметившийся двумя результативными передачами. 20-летний форвард новосибирского клуба не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1), в среднем проводил на льду 15 минут 7 секунд и заблокировал 2 броска соперников.

Следующий матч "Сибирь" проведет против ЦСКА на стадионе "ЦСКА Арена" завтра. Игра начнется в 19.30 (мск).