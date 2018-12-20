14:30 | Хоккей — КХЛ

Нападающий "Северстали" Странски расторг контракт с клубом

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Нападающий "Северстали" Матей Странски​ расторг контракт с клубом по соглашению сторон, сообщает Твиттер команды из Череповца. Руководство "горняков" поблагодарило 25-летнего чешского хоккеиста за проделанную работу и пожелало успехов в дальнейшей карьере.

Странски провел 63 игры за "Северсталь" в рамках КХЛ и набрал 19 (12+7) очков при показателе полезности "-9".

 

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