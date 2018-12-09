Нападающий "Салавата" Владимир Ткачев вызван в олимпийскую сборную России

Нападающий "Салавата Юлаева" Владимир Ткачев получил вызов в состав олимпийской сборной России на Кубок Люцерна.

Турнир пройдет с 13 по 14 декабря в Люцерне (Швейцария). Помимо россиян, в нем примут участие команды Швейцарии, Австрии и Словакии.

Полностью состав олимпийской сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Коновалов ("Локомотив"), Владислав Подъяпольский ("Ак Барс"), Василий Демченко ("Трактор").



Защитники: Артём Земченок (СКА), Николай Демидов ("Сибирь"), Роман Абросимов ("Ак Барс"), Алексей Береглазов ("Металлург"), Дамир Шарипзянов ("Нефтехимик"), Игорь Исаев ("Трактор"), Владислав Провольнев ("Спартак"), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Егор Рыков ("Сочи").



Нападающие: Алексей Кручинин, Олег Ли, Михаил Мальцев (все – СКА), Данил Веряев, Дамир Жафяров, Даниил Ильин (все – "Торпедо"), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – "Авангард"), Данил Юртайкин, Денис Алексеев (оба – "Локомотив"), Александр Хохлачев ("Спартак"), Никита Михайлов ("Сибирь"), Андрей Чибисов ("Металлург"), Владимир Ткачев ("Салават Юлаев").

В текущем сезоне Ткачев сыграл 30 матчей за "Салават", в которых забросил 1 шайбу и отдал 10 результативных передач. Форвард не может забить уже на протяжении 24 встреч.