Нападающий Казионов и защитник Макаров покинули "Северсталь"

Нападающий "Северстали" Дмитрий Казионов и защитник Александр Макаров​ расторгли контракты с клубом по соглашению сторон, сообщает Твиттер череповецкой команды.

"Северсталь" благодарит игроков за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Казионов принял участие в двух матчах за "Северсталь" в рамках КХЛ и не отметился результативными действиями. Макаров сыграл в 11 матчах и также не набрал ни одного очка.

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