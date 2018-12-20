Нападающий Казионов и защитник Макаров покинули "Северсталь"

Нападающий "Северстали" Дмитрий Казионов и защитник Александр Макаров расторгли контракты с клубом по соглашению сторон, сообщает Твиттер череповецкой команды.
"Северсталь" благодарит игроков за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.
Казионов принял участие в двух матчах за "Северсталь" в рамках КХЛ и не отметился результативными действиями. Макаров сыграл в 11 матчах и также не набрал ни одного очка.
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Дмитрий Казионов и Александр Макаров покидают "Северсталь"– HC Severstal (@severstalclub) 20 декабря 2018 г.
Контракты с нападающим и защитником расторгнуты по соглашению сторон.
Хоккейный клуб "Северсталь" благодарит игроков за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/puf9zdXTlh
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