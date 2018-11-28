Нападающий "Динамо" Микс Индрашис выбыл до конца года

Нападающий московского "Динамо" Микс Индрашис не сможет помочь своей команде в декабре. Его внесли в список травмированных до конца 2018 года, сообщает официальный сайт КХЛ.

Игрок получил повреждение колена в матче с "Йокеритом", который бело-голубые выиграли со счетом 2:0. В 32 матчах, проведенных в текущем сезоне, Индрашис забросил девять шайб и отдал семь результативных передач при показателе полезности "-3".

В московское "Динамо" Микс пришел летом 2018 года из стана рижских одноклубников, где до этого отыграл семь сезонов подряд, а в последнем из них был капитаном команды.