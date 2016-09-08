Нападающий "Барыса" Кучин: "У нас не было проблем с Назаровым"

Нападающий "Барыса" Иван Кучин рассказал о том, в чем причина неудач команды под руководством Андрея Назарова. Ранее тренер был отправлен в отставку, вместо него руководить командой будет Эдуард Занковец.

– Команда отыграла три матча в КХЛ, и руководство отправило в отставку штаб Андрея Назарова. Чего не хватило для побед? Может быть, тренерский штаб уже подсказал, что нужно поправить для более позитивного результата?

– У нас не было проблем, нам просто не везло. И в Новокузнецке при счете 2:2 были моменты. Забей мы, и игра сложилась бы по-другому, приводит слова игрока Vesti.kz. - И в Новосибирске при счете 2:1 в пустые ворота не забивали... Просто удача была не на нашей стороне. В Омске было то же самое. Не забили сами и пропустили гол, вот и все. Ничего сверхъестественного соперник и не показывал. Это нам не повезло.

– Накануне команде был представлен новый главный тренер. Подскажите его первые слова, когда он зашел в раздевалку?

– Что в команде должен быть позитив. Чтобы все было на позитиве.

– Он работает второй день. Уже успели ощутить изменения в тренировочном процессе?

– У каждого тренера свое видение хоккея. У Эдуарда Константиновича немного другой стиль игры. Если у Андрея Викторовича был агрессивный стиль игры, то сейчас все по-другому. Все по ситуации. Можно и в откат сыграть. Больше мысли. Где-то не поддержать атаку, а вместо этого отойти назад и помочь в обороне. Действовать так, как требует игровой момент. Действовать с хитростью. (смеется)