Нападающий Бабинцев покинул ХК "Сочи"

"Сочи" по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Семеном Бабинцевым. Кроме того, в клуб-партнер в ВХЛ "Динамо" (Санкт-Петебург) с целью получения игровой практики командирован защитник Иван Воробьев, сообщает официальный сайт "Сочи".

Так же в расположении питерцев с начала сезона находится вратарь Олег Назаров, который провел за "динамовцев" 10 игр, имеет процент отраженных бросков 92.8, коэффициент надежности – 1.97 и сыграл 1 матч на "ноль".