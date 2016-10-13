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Нападающий Бабинцев покинул ХК "Сочи"

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"Сочи" по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Семеном Бабинцевым. Кроме того, в клуб-партнер в ВХЛ "Динамо" (Санкт-Петебург) с целью получения игровой практики командирован защитник Иван Воробьев, сообщает официальный сайт "Сочи".

Так же в расположении питерцев с начала сезона находится вратарь Олег Назаров, который провел за "динамовцев" 10 игр, имеет процент отраженных бросков 92.8, коэффициент надежности – 1.97 и сыграл 1 матч на "ноль".

 

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Izmenenija-v-sostave-komandy-4871

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