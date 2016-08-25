Нападающий "Автомобилиста" Тичар: "В России все другое - стиль игры, да и в целом стиль жизни"

Нападающий "Автомобилиста" Рок Тичар после поражения от "Авангарда" (1:3) рассказал о единственной заброшенной шайбы своей команды.

– Мы знали, что команда против нас выйдет полностью готовая. Знали, что это сильная команда, которая здорово играет дома. Мы старались не отставать. Им удалось забросить одну шайбу, затем вторую. В третьем периоде, как вы помните, у нас получился быстрый гол. И тогда уже вопрос о победителе стал открытым. Но одна ошибка, выход два в одного и они забили еще один гол.

– В Новосибирске игра была другой?

– Мы провели там хорошую игру. Нам удалось реализовать свои моменты, мы забросили две или даже три шайбы в большинстве. Катались мы хорошо. Сегодня тоже неплохо, но что-то не получилось. Мы не на все сто процентов отработали.

– Шайбу забросили спонтанно?

– У меня была пара секунд, чтобы подумать. Я успел сделать движение, хотел бросить выше вратаря. Честно говоря, я не видел, зашла шайба или нет. Думал, может ударилась о штангу. Убедился, только когда судья показал, что гол засчитан.

– Хоккейная жизнь в Европе отличается от российской?

– Я играл в "Словане", сейчас приехал в Екатеринбург. Честно, у меня ощущение, что это абсолютно другая лига. Здесь все по-другому. Тренировки другие, стиль игры, да и в целом стиль жизни.

– Зимы уральской не боитесь?

– Пока здесь 30 градусов жары. Пока мне все нравится. Посмотрим.(Анна ЛЕВЧЕНКО)