Налимов вернется в "Адмирал" 10 октября

Вратарь "Адмирал" Иван Налимов, находящийся в тренировочном лагере "Чикаго", присоединится к партнерам из Владивостока 10 октября. Об этом сообщил агент игрока Шуми Бабаев. Налимов в настоящее время набирает спортивную форму в "Чикаго", куда прибыл 1 октября, и уже провел в составе команды выставочный матч против "Детройта" (3:6).

- Налимов присоединится к "Адмиралу" 10 октября в Нижнекамске перед выездным матчем команды, - цитирует ТАСС Бабаева. - В том, что он сыграл за "Чикаго", ничего необычного нет: игрок таким образом набирает форму, просто не все готовятся таким образом. "Адмирал" уже благодарен "Чикаго" за то, что Налимов получил возможность провести там сбор.