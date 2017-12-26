Налимов подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

Как сообщал "СЭ", вратарь Иван Налимов стал игроком "Салавата Юлаева". Контракт с 23-летним игроком рассчитан до конца сезона-2018/19. Он будет выступать под 34-м номером, сообщает пресс-служба уфимцев.
Налимов нынешний сезон начинал в "Адмирале", но 21 декабря стал свободным агентом по обоюдному соглашению с владивостокским клубом.
В текущем регулярном чемпионате КХЛ голкипер провел 17 матчей. Он является лидером лиги по проценту отраженных бросков – 94,2.
Добро пожаловать, Иван!– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 26 декабря 2017 г.
Лучший вратарь сезона по проценту отраженных бросков - в Уфе.
Налимов заключил контракт до конца сезона 18/19. Играть будет под номером 34.https://t.co/AeP4UmUyEl pic.twitter.com/AiMcBJA3Aq
Дополнительная информация
http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/ivan-nalimov-podpisal-kontrakt-s-salavatom-yulaevym/
tagov
идет зОхват активов проблемного Адмирала ) кто успел того и тапки. между тем у армейцев обоих столиц бабки уже полные
10:53