10:38 | Хоккей — КХЛ

Налимов подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

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Как сообщал "СЭ", вратарь Иван Налимов стал игроком "Салавата Юлаева". Контракт с 23-летним игроком рассчитан до конца сезона-2018/19. Он будет выступать под 34-м номером, сообщает пресс-служба уфимцев.

Налимов нынешний сезон начинал в "Адмирале", но 21 декабря стал свободным агентом по обоюдному соглашению с владивостокским клубом.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ голкипер провел 17 матчей. Он является лидером лиги по проценту отраженных бросков – 94,2.

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/ivan-nalimov-podpisal-kontrakt-s-salavatom-yulaevym/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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tagov

идет зОхват активов проблемного Адмирала ) кто успел того и тапки. между тем у армейцев обоих столиц бабки уже полные

10:53