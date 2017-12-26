Налимов подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

Как сообщал "СЭ", вратарь Иван Налимов стал игроком "Салавата Юлаева". Контракт с 23-летним игроком рассчитан до конца сезона-2018/19. Он будет выступать под 34-м номером, сообщает пресс-служба уфимцев.

Налимов нынешний сезон начинал в "Адмирале", но 21 декабря стал свободным агентом по обоюдному соглашению с владивостокским клубом.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ голкипер провел 17 матчей. Он является лидером лиги по проценту отраженных бросков – 94,2.