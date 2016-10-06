16:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Налимов не планирует пока покидать КХЛ

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Агент вратаря "Адмирала" Ивана Налимова Шуми Бабаев сообщил, что его клиент не собирается пока уезжать из России. Ранее ФХР обратилась с письмом в КХЛ, в котором выразила недовольство тем, что 22-летний хоккеист проходит подготовку в "Чикаго".

- Все это делается в интересах сборной, российского хоккея и "Адмирала", - цитирует ТАСС Бабаева. - Он игрок "Адмирала", у него действующий контракт, и сам Ваня не собирается уезжать, он намерен доработать свой контракт полностью. А такие заявления выглядят поспешными, надо было созвониться сначала с игроком. Есть дыры в регламенте, поэтому надо было сделать крайним "Адмирал".

В тренировочном лагере Налимов провел выставочный матч за "Чикаго". Тот матч был тренировочным, в Америке это приравнено как к тренировке. Если у нас люди на просмотровых контрактах играют, то это не значит, что они в сезоне будут играть. Причем со стороны НХЛ полное уважение российских контрактов, согласованное с клубом, и контракт с "Адмиралом" является законным.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3683391

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