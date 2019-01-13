Наиль Якупов: "Судья извинился передо мной за удаление"

Нападающий СКА Наиль Якупов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (3:1) отметил, что арбитр извинился перед ним за ошибочное удаление в третьем периоде.

Форвард был удален за удар соперника клюшкой.

- В моменте с моим удалением (в третьем периоде) судья ошибся - сто процентов, - цитирует Якупова "РИА Новости". - Он потом сам понял, что сделал ошибку, и извинился. Слава богу, что не пропустили, но все равно - счет 2:1, такие ключевые моменты... Думаю, судьи не должны делать такие ошибки.