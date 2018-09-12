Наиль Якупов: "Со здоровьем все нормуль"

Нападающий СКА Наиль Якупов поделился впечатлениями от победы над "Йокеритом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Также форвард рассказал о состоянии здоровья (он пропустил 3 матча из-за травмы) и прокомментировал спорное удаление "джокеров" в овертайме.

– Травма больше не беспокоит. Все нормуль уже. Дали время вылечится. Сегодня главное, что выиграли и отобрали очки у конкурента. Нормально, у нас командная игра, точно не буду себя хвалить. Если судья принял решение удалить "Йокерит" в овертайме, то что уже обсуждать. Конечно, иногда команды не соглашаются с удалениями, и это нормально. С нашей стороны – если у нас будет возможность играть в большинстве, то ей надо пользоваться. За игру ведь может быть одна-две таких возможностей.

"Йокерит" – хорошая команда. Заметил это, еще когда мы на предсезонке в Финляндии с ней играли. Очень быстрая, организованная. Соперник играет до конца, без провалов. Наши матчи показывают, что с ними нелегко играть. (Игорь Еронко)